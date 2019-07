La protezione civile del Molise ha emanato un avviso di allerta meteo per la giornata di domani, sabato 13 luglio, per forti temporali e rischio grandinate.

Il dipartimento molisano ha emanato l’avviso di allerta gialla “dalla tarda mattinata di sabato 13 luglio e per le successive 24-36 ore. Si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.