Temporali e burrasca, ancora allerta della Protezione Civile

CAMPOBASSO. La Protezione civile del Molise ha diramato un’allerta gialla da oggi, martedì 12 novembre 2019, e per le prossime 18-24 ore per avverse condizioni meteorologiche sulla regione. In particolare, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori più occidentali con quantitativi cumulati moderati e precipitazioni da isolate a sparse sul resto del territorio. I venti saranno di intensità forti a carattere di burrasca dai quadranti sud-orientali, sui versanti adriatici e in attenuazione dalla giornata di domani con mareggiate lungo le coste.