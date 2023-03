Tempo in peggioramento: tornano piogge, neve e temperature vicine allo zero

Tempo in peggioramento su tutto il territorio regionale in virtù di aria fredda che arriverà nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo. La mattinata sarà caratterizzata da copertura nuvolosa, ma a partire dal pomeriggio assisteremo a piogge sparse e diffuse su tutto il Molise. Previsto anche il ritorno della neve, inizialmente a quote alte, ma in calo nel corso della notte fino agli 800 metri sull’Alto Molise: fiocchi bianchi cadranno anche sul Matese tra i 900 e i 1000 metri.

Le temperature – riferisce Gianfranco Spensieri, meteorologo di MeteoinMolise – subiranno un tracollo a partire dal pomeriggio e soprattutto nella primissima mattinata di domani saranno prossime allo zero. Bisognerà prestare attenzione anche ai forti venti. Dal pomeriggio di domani il tempo dovrebbe essere già in miglioramento.