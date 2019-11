Tempo in peggioramento sul Molise con piogge e temporali diffusi

La prossima settimana, tra lunedì e martedì, a rincarare la dose ci penserà un’altra perturbazione atlantica

a cura di www.meteoinmolise.com

Situazione: l’Italia resta nella morsa del maltempo: l’intensa perturbazione atlantica (la numero 6 del mese) giunta tra giovedì e venerdì condizionerà anche il tempo di questo fine settimana, accompagnata da forti e tiepidi venti di Scirocco al Sud e sulla Sicilia.Le abbondanti nevicate sulle Alpi manterranno elevato il pericolo valanghe, soprattutto sul settore orientale dove rimane di livello 4 sulla scala da 1 a 5. E per la prossima settimana non si intravede ancora alcun miglioramento, anzi: tra lunedì e martedì a rincarare la dose ci penserà un’altra perturbazione atlantica, la numero 7, con obiettivo preferenziale sempre le regioni tirreniche e quelle di Nordest. Nel weekend le temperature risulteranno particolarmente miti e oltre la norma al Sud e sul medio versante adriatico; in seguito anche qui è prevista una diminuzione e, in tutto il Paese, osserveremo valori prossimi alla media stagionale.

Meteolive: i TEMPORALI più intensi sono presenti al momento tra il Lazio, la Campania e l’estremo nord-est, segnatamente il Friuli. Nelle prossime ore si porteranno anche verso il Molise interessando diffusamente ed intensamente il Matese, l’alto Molise tra Agnone e San Pietro Avellana e la zona tra Bojano e Vinchiaturo. Rovesci in mattinata a tratti moderati anche sul capoluogo.