Tempo in peggioramento in Molise: week end con temporali, forti venti e grandinate

La Protezione Civile regionale ha emanato un Avviso di allerta gialla

Tempe in netto peggioramento sulla nostra regione, sia per quanto riguarda i fenomeni meteorologici, sia per quel che concerne le temperature che subiranno un drastico calo. Nelle prossime ore è atteso in Molise l’arrivo di un fronte instabile e domani, sabato 23 settembre, la giornata sarà caratterizzata da temporali, anche di forte intensità, con venti freschi e un netto calo delle temperature. Sono previsti 7-8 gradi in meno rispetto alla giornata odierna.

Domenica caratterizzata da variabilità con possibilità anche in questo caso di temporali. Le temperature saranno inferiori fino a 10 gradi rispetto alla giornata di oggi, ma in linea con la media del periodo.

In vista di questo peggioramento la protezione civile ha emanato un Avviso di allerta gialla.

«Dalle prime ore di domani, sabato 23 settembre, e per le successive 18-24 ore – si legge nel bollettino della Protezione Civile – sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori Occidentali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».