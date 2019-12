Tempo in peggioramento in Molise con qualche acquazzone

Irregolarmente nuvoloso sul Sud-Est per il transito di annuvolamenti a prevalente carattere stratiforme. Tendenza a peggioramento tra Molise e alta Puglia, meglio sulla Basilicata. Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 temporali in arrivo sull’Iserniese. Temperature in aumento, venti in rotazione da Sud tendenti a moderati. Mar Ionio fino a molto mosso, mosso l’Adriatico.

Il persistente afflusso di correnti miti e umide di origine atlantica alimenterà condizioni di generale variabilità atmosferica sulle regioni di Sudest, in un contesto termico mite e superiore alle medie climatiche del periodo. I venti di Ponente e Libeccio sospingeranno aria umida sui settori occidentali del Molise e della Basilicata, ivi con lo sviluppo di addensamenti a tratti compatti e occasionali piogge segnatamente su Isernino, Lagonegrese e massiccio del Pollino; frequente alternanza tra ampie schiarite e sterile nuvolosità alta e stratiforme altrove.