Tempio crematorio, il Comune organizza un incontro per chiarire e illustrare l’iter

Dopo le polemiche che sono susseguite all’annuncio del sindaco Pino Puchetti di voler realizzare un impianto all’interno del cimitero comunale

Un incontro pubblico per spiegare il funzionamento del tempio crematorio che l’amministrazione comunale vuole realizzare all’interno del cimitero di Larino.

E’ quanto annunciato dal sindaco Pino Puchetti attraverso la pagina Facebook istituzionale dell’ente. L’incontro si è reso necessario al fine di fugare tutti i dubbi relativi al progetto e le tante polemiche che ne sono derivate.

“Ampliamento cimitero comunale e costruzione impianto di cremazione: come amministrazione – si legge nell’annuncio – abbiamo organizzato per venerdì 2 dicembre alle 18.30 un incontro pubblico, in sala Freda, per illustrare l’iter seguito per giungere all’approvazione della delibera e i passaggi futuri che l’opera dovrà superare per poter essere in futuro eventualmente realizzata. La cittadinanza è invitata a partecipare”.

Per il 5 dicembre, invece, era stato il Pd ad organizzare una manifestazione di protesta contro il progetto nonostante lo stesso Puchetti abbia già voluto rasserenare sul fatto che si tratta di un progetto che non avrà impatti sull’ambiente in quanto è al di sotto dei limiti di emissione stabiliti dalla legge.

Si tratterebbe, infatti, di un impianto di ultima generazione, dotato di sistema di filtraggio e di abbattimento dei fumi in linea con la normativa e privo di rischi per la salute.