Tempi di attesa biblici per le visite mediche

Dodici mesi per un esame oculistico

Occorrono 16 mesi (da adesso fino al 31 dicembre 2020) per sottoporsi ad una visita specialistica urologica al Poliambulatorio Asrem di Frosolone. È quanto emerge dal monitoraggio sui tempi medi di attesa effettuato dall’Azienda sanitaria regionale lo scorso 1 agosto. Tempi lunghi anche per altre prestazioni sanitarie: 11 mesi (1 luglio 2020) per una visita oculistica all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, 8 mesi (20 aprile 2020) per sottoporsi a un’ecografia all’addome o al seno.