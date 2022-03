Tempestività nei pagamenti, Panichella: “Il Comune di Campobasso sta migliorando”

L’assessore al Bilancio ha evidenziato che “garantire tempi rapidi nei pagamenti è un fattore di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell’economia”

“Dal 2019 al 2021 l’Amministrazione comunale di Campobasso ha progressivamente e nettamente migliorati gli indici di tempestività dei pagamenti, il tempo medio ponderato degli stessi e il tempo medio di ritardo”. A darne comunicazione è l’assessore al Bilancio del Comune di Campobasso, Giuseppina Panichella: “Dai dati estratti dalla Piattaforma Ministeriale Per i Crediti Commerciali, aggiornati al 28 febbraio 2022, appare chiara l’inversione di tendenza che c’è stata negli ultimi anni, dal 2019 al 2021, per ciò che riguarda la maggiore tempestività che l’amministrazione comunale di Campobasso è riuscita a garantire per i pagamenti verso terzi relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture”.

“La nostra Amministrazione – ha spiegato Panichella – come si evince dai dati ministeriali, sta compiendo un progressivo e tangibile miglioramento per ciò che riguarda tutti i dati statistici riferiti ai pagamenti. Infatti, se si considera l’indice di tempestività dei pagamenti che nel 2019 era fermo a 96,62 giorni, si può subito notare come nel 2020 sia sceso a 70,38 giorni e nel 2021 è arrivato a 61,36 giorni.

Il tempo medio ponderato di pagamento “che nel 2019 era di 99 giorni è passato a 80 giorni nel 2020 per arrivare a 74 giorni nel 2021 e anche il tempo medio ponderato di ritardo che nel 2019 era fermo a 62 giorni è sceso a 43 giorni nel 2020 e a 36 giorni nel 2021. Questi miglioramenti, va sottolineato, sono stati ottenuti in un periodo nel quale tutte le amministrazioni locali hanno avuto non poche problematiche generate dalla situazione pandemica degli ultimi due anni”.

Garantire “tempi rapidi nei pagamenti – ha aggiunto in conclusione l’assessore al Bilancio – è un fattore di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell’economia ed è nostro dovere, come amministratori, continuare a lavorare in questo senso per permettere innanzitutto il miglioramento delle condizioni di liquidità delle imprese creditrici”.