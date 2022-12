Tempesta sanità, Villa Maria dimette tutti i pazienti ricoverati

Sono state chiuse tutte le attività di ricovero in Medicina e Chirurgia. Restano in struttura solo alcuni pazienti, sottoposti a interventi protesici di ortopedia

Dopo aver investito Gemelli e Neuromed, la tempesta che sta travolgendo la sanità privata molisana ha colpito anche Villa Maria, la storica clinica privata di Campobasso.

In data odierna, lunedì 5 dicembre, è arrivata in sede la stessa comunicazione di stop ai ricoveri già spedita Gemelli e Neuromed.

Immediata la risposta della clinica: “La disposizione dell’Azienda sanitaria regionale risulta particolarmente lesiva per la nostra struttura. La Casa di cura ‘Villa Maria’ è una piccola struttura sanitaria di riferimento per i pazienti, molisani e non, e per la stessa Asrem, che ricorre ai servizi del nosocomio per garantire il fabbisogno di salute e i livelli di assistenza. Per effetto delle citate disposizioni Villa Maria è costretta a non erogare più le prestazioni in atto e programmate, dimettere i pazienti e interrompere la continuità assistenziale per prestazioni erogate in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Pertanto con attuazione immediata sono state chiuse in data odierna tutte le attività di ricovero in medicina e chirurgia. Restano in struttura solo alcuni pazienti, sottoposti a interventi protesici di ortopedia che saranno dimessi, in base al decorso post operatorio, nei prossimi giorni”.