Tempesta sanità, parla Giustini: “Non torno indietro, mi sono dimesso” (L’INTERVISTA)

Il commissario regionale alla sanità, generale Angelo Giustini, conferma direttamente con la sua voce l’intenzione di tirare dritto, non tornerà indietro: “Mi sono dimesso perché Roma mi aveva chiesto di disdire tutte le convenzioni con i privati, sette-ottocento persone sarebbero finite in mezzo alla strada e ho detto no, mettendo il mio ruolo a disposizione del ministero.”

