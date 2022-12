Tempesta sanità, chiesto l’intervento dei Nas per il “caso-Gemelli”

Si fa sempre più aspro lo scontro tra la struttura commissariale della sanità regionale e le strutture private. Toma e Papa lo avevano già fatto capire, nella loro conferenza stampa: c’è un report dell’Agenas che avrebbe accertato incongruenze tra rimborsi chiesti e prestazioni effettuate per la Radioterapia al Gemelli. In sostanza, i conti non tornerebbero, per Toma e Papa, che hanno così sollecitato un nuovo incontro a Roma, con i rappresentanti ministeriali, a cui hanno partecipato anche i Nas, informando della situazione.

L’incontro a Roma c’è stato, ma comunque se ne ignorano gli sviluppi.

Insomma, cala un buio sempre più fitto sui rapporti tra Fondazione e Regione, con il Gemelli che ha chiesto copia della relazione Agenas, riservandosi ogni azione a tutela dei propri interessi. Intanto torna a farsi sempre più cupo il cielo sui rapporti tra privati e Regione. Al riguardo Micaela Fanelli interviene affermando: “Non era affatto sbagliata la mia proposta di legge, sull’incompatibilità tra la figura di Commissario e quella di Governatore, nei sei mesi che precedono le elezioni. Un conflitto di interessi che esiste soprattutto per chi vuole ricandidarsi, come Toma, e che si trova a gestire un settore delicato come quello della sanità pubblica e privata con pieni poteri. Non esiste nessun organo di controllo per un commissario che, proprio per questo, potrebbe anche usare il suo enorme potere per fini politici”.