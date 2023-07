«Temperature roventi, vassoi con lo scotch e girelli rotti», esperienza choc al Cardarelli

Il drammatico racconto del proprio ricovero da parte di un paziente

Il tempo che un paziente trascorre in ospedale non è mai piacevole, ma almeno temperature e condizioni adeguate potrebbero rendere meno pesanti i giorni di degenza. È la sintesi del racconto di un paziente dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale Cardarelli di Campobasso che lo stesso ha inviato alla nostra redazione. Ma c’è di più. «Molte attrezzature, tra cui il piano per appoggiare il vassoio delle vivande, la poltrona che un mio parente ha utilizzato quando è venuto a trovarmi e gli attacchi di alcuni dispositivi al comodino accanto al letto, si reggono soltanto per mezzo del nastro adesivo – ha spiegato il paziente – con il “girello” per muovere qualche passo che non ha più il fermo ed è, per questo, inutilizzabile e i letti sono antichi e inadeguati e risalgono ad almeno 20 anni fa. Tutto ciò non è decorso per una struttura pubblica né tantomeno dignitoso per noi malati».

Inoltre, «ho notato che mancano i fisioterapisti e le poltrone e questo, inevitabilmente, ha costretto me ed altri pazienti – ha ricordato – a trascorrere ulteriori giorni a letto. Ma non è tutto. Adesso in questo reparto, da quando fu chiuso quello di Geriatria alcuni anni fa, ci hanno spiegato che confluiscono anche persone “over 60”, evidentemente non autosufficienti e che soffrono di patologie che richiedono un’alta intensità di cure come ictus o altri tumori. Questo genera un ulteriore carico di lavoro per il personale medico ed infermieristico. Eppure quest’ultimo, come ho potuto apprendere, sia pure ridotto ai minimi termini con tre persone per turno su 38 pazienti totali che siamo, ha fatto i salti mortali per non farmi mancare nulla. Ed ora, visto il periodo di ferie che si avvicina, temo che, a causa dell’ulteriore riduzione di personale, gli altri pazienti potrebbero soffrirne ulteriormente».

In ultimo, ma non certo da ultimo per importanza, «le temperature roventi di questo mese che ci sono naturalmente anche in reparto dipendono dalla mancanza dei condizionatori che potrebbero tenere più refrigerati gli ambienti ed alleviare la sofferenza di noi ricoverati e di tutti gli operatori sanitari che sono costretti ad operare e a vivere in condizioni di gravissimo e pericoloso disagio. Oltre alle finestre che si cerca di tenere aperte per quanto possibile, l’unico “refrigerio”, se così possiamo chiamarlo, è un ventilatore puntato verso il corridoio che reca persino la scritta “guasto” sulla carta gommata che si trova sulla rete che chiude le eliche, le quali continuano a girare – ha concluso il paziente con una punta di ironia amara – contro ogni legge della fisica e del progresso che imporrebbe di sostituire le attrezzature vecchie con altre nuove ed efficienti».