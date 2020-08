Ancora roghi in basso Molise a causa delle temperature elevate e del vento che continua a soffiare sulla costa. Vigili del fuoco e Polizia Stradale sono stati impegnati nei pressi del salsificio per un rogo di sterpaglie che si è sviluppato a bordo carreggiata. Per fortuna non ci sarebbero state conseguenze alla circolazione dopo che, pochi chilometri oltre, un paio di notti fa era stata bloccata la circolazione a causa di un ingente incendio che era divampato nella vegetazione.