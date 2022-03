Temperature in rialzo e cielo sereno ma i cumuli di neve creano ancora disagi

Temperature in rialzo e cielo sereno iniziano a rendere più piacevoli le giornate. Ma non per tutti. A Campobasso, infatti, vi sono ancora cumuli di neve non ancora rimossi in vari punti della città. Emblematiche le foto che ci sono giunte in redazione del marciapiede che si trova alle spalle di un centro medico privato e davanti alla succursale della scuola “Colozza” in cui sono ospitate quattro classi Prime elementari, ancora ricoperto di neve e ghiaccio con i disagi che ne conseguono per i bambini, i loro accompagnatori e il personale dell’istituto.



Non va meglio nemmeno negli stalli blu a pagamento per le auto in cui le piccole montagne di neve riducono lo spazio delle carreggiate e, nonostante questo, gli ausiliari del traffico elevano contravvenzioni sgradite e, soprattutto, salate.

Ma c’è di più. Molte auto sono state prima liberate dalla neve presente nei medesimi stalli e poi sono tornate a circolare. Risultato: un effetto imbuto che ha rallentato molto, e in qualche caso momentaneamente paralizzato, il traffico.

Non è difficile nemmeno imbattersi in detriti e il ghiaccio, ormai nero a causa dei fumi di scarico, ammucchiati in diversi marciapiedi. La conclusione è sempre la stessa: per un capoluogo di regione, che sorge a 700 metri sul livello del mare, tutto questo dovrebbe essere semplice routine con la garanzia di una circolazione libera, scorrevole e in sicurezza. Invece, con buona pace dei cittadini, sembra sempre che ogni nevicata sia sempre la prima.