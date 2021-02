Temperature in picchiata e possibili nevicate in Molise, un weekend da… brividi

Temperature in picchiata, vento gelido e possibili nevicate anche a bassa quota. Un colpo di coda dell’inverno proveniente da Nord-Est che, come sostengono i meteorologi, toccherà in maniera importante anche il Molise a partire dalla notte di oggi venerdì 12 febbraio e per tutto il weekend di San Valentino.

Desta curiosità il repentino calo delle temperature che nel capoluogo di regione potrebbero scendere ben al di sotto dello Zero.



Un’ ondata di freddo e gelo che da domani entra nel vivo e che provocherà nevicate fino in pianura e sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Campania. Tra il pomeriggio e la serata di domani non si escludono fiocchi di neve anche a Pescara, Bari e fino alle porte di Roma. Nevicate anche in Calabria tra sera e notte fino a quote collinari (700 metri). Da sottolineare anche i forti venti in arrivo dai quadranti settentrionali che acuiranno maggiormente la sensazione di freddo, insomma ci sarà da battere i denti come non capitava da tanti anni.