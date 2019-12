Temperature in picchiata e neve, cambia lo scenario meteo

Le previsioni degli esperti di MeteoInMolise

Meteo neve domani, mattina: durante le prime ore del mattino nuvoloso sulla provincia di Campobasso, ampie schiarite su quella di Isernia. Piogge sulla costa, basso Molise e settore Frentano. Nella seconda parte delle mattina, le precipitazioni interessano il settore frentano e si spingono fino al campobassano e Matese. Fiocchi di neve a Capracotta, Pescopennataro e Campitello Matese. Temperature in netta diminuzione, tra 6 e 9 gradi su Isernia e Campobasso, oltre i 10 sulla costa, tra 2 e 4 gradi in montagna. Venti forti da nord-ovest sulla costa, e più moderati da nord nelle zone interne della provincia di Campobasso.

Previsioni domani, pomeriggio: Precipitazioni moderate su gran parte della provincia di Campobasso compreso il Matese. Neve su Matese e alto Molise tra i 1300 e i 1100 metri. Asciutto su Mainarde, isernino e venafrano. Temperature in drastico calo, 3-4 gradi su Campobasso, 0° C a Campitello Matese, -2° C a Capracotta. Venti intensi da nord, forti sulla costa, mari agitati

Tempo domani, sera-notte: progressiva attenuazione di fenomeni anche sei cieli rimangono coperti su tutta la regione ad esclusione delle Mainarde e venafrano. Fiocchi de neve scendono fino a 800-900 metri. Temperature comprese tra -3/-4° C di Campitello e Capracotta, 1-2° C a Campobasso, 4-5° C a Isernia, 9-10 gradi a Termoli. Venti ancora intensi da nord-ovest sulla provincia di Campobasso ma in attenuazione, mari molto mossi.

