Temperature fuori dalla media e nuovi incendi in basso Molise

Impegnati i vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano

E’ di diversi focolai in tutto il basso Molise il bilancio di una calda giornata di metà ottobre. Sabato impegnativo per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in varie zone della costa per spegnere i focolai di incendi che si sono sviluppati a causa delle temperature decisamente fuori dalla media stagionale. Gli incendi si sono verificati da Montenero a Campomarino ma anche nel tratto di bosco a ridosso della Bifernina sul versante di San Martino in Pensilis. Le fiamme si sono verificate anche nella zona a ridosso degli argini del fiume Biferno, dove nel primo pomeriggio sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano.