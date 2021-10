Temperature crollate e trombe d’aria in mare, il clima sta impazzendo?

Ne abbiamo parlato con Gianfranco Spensieri, meteorologo ed esperto del settore di Meteo in Molise. Sotto la lente il repentino cambio di clima che si è verificato nei giorni scorsi con il passaggio da un caldo estivo decisamente fuori stagione ad un freddo invernale “anticipato” ad ottobre rispetto agli anni scorsi. Sotto la lente anche il fenomeno delle trombe d’aria in mare, definibili anche tornado, che si stanno abbattendo sul Basso Molise con una frequenza decisamente aumentata rispetto a quella degli anni scorsi. Episodi che sono la diretta conseguenza del clima che si sta via via tropicalizzando anche in Molise e che potrebbero verificarsi sempre più spesso, come affermato dallo stesso Spensieri. Di pari passo le trombe d’aria potrebbero arrivare ad abbattersi anche sulla terra ferma provocando danni alle strutture economiche e balneari della costa. Prevederli al momento è difficile se non quasi impossibile.

L’INTERVISTA IN ALTO