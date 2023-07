Temperature bollenti, l’assessore Colaci: attenzione ai nostri amici a quattro zampe

In questi giorni di gran caldo, in cui la colonnina di mercurio fa segnare temperature incredibili, un invito alla salvaguardia degli animali d’affezione viene lanciato dall’assessore all’Ambiente Rita Colaci. Agli amici a quattro zampe deve essere garantita la massima attenzione in quanto la loro incolumità è a serio rischio.

Dunque, far bere molta acqua agli animali e cercare di tenerli al riparo dal sole battente. In fin dei conti lo prevede anche la legge regionale n.7 del 2005 e la legge nazionale n.281/91 che mira alla salvaguardia, alla tutela e al benessere degli animali.

Così come previsto, l’amministrazione comunale effettuerà controlli sul territorio proprio a tutela degli animali che in queste ore sono a serio rischio.

“Facciamo in modo – ha spiegato l’assessore Colaci – di tutelare al meglio i nostri amici a quattro zampe in queste giornate di caldo torrido. Assicuriamo loro un ambiente idoneo al riparo dal gran caldo consentendogli di bere acqua ogni qual volta sia necessario”.