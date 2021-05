Televisori, pc, ferro, pneumatici e ogni genere di rifiuti: Vazzieri, discarica a cielo aperto (LE FOTO)

«Continua a non conoscere “confine” l’inciviltà dei cittadini del capoluogo, dei furbetti della differenziata e di alcune attività che ormai hanno trasformato viale Manzoni in una autentica discarica a cielo aperto. Televisori, elettrodomestici di ogni tipologia, vetro, ferro, oggetti di arredamento, plastica deteriorata, pneumatici: tutto viene abbandonato lungo Viale Manzoni». Inizia così la segnalazione di alcuni residenti esasperati da una situazione da tempo fuori controllo. «Oltre all’inciviltà dei cittadini del capoluogo – continua la segnalazione – registriamo anche quella dei “furbetti della differenziata” che quotidianamente dai centri limitrofi o da altri quartieri della città vengono qui ad abbandonare di tutto e poi quella di attività che quotidianamente smaltiscono parte della spazzatura in questi cassonetti. Per un periodo limitato ci sono stati controlli – continuano – ma adesso è tornato il senso di impunità e si continua ad abbandonare ogni tipo di rifiuto».

