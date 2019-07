Telesoccorso e telemedicina, interrotto il servizio

AGNESE GENOVA

FOSSALTO

Un disperato grido d’allarme. Scaturisce dal senso d’impotenza e dalla paura di rimanere soli di fronte alla malattia. A lanciarlo chi soffre ogni giorno in silenzio, oppresso dal peso di gravissime patologie cliniche e provato nell’animo dalle sofferenze latenti che le malattie provocano. Ad accendere i riflettori sull’ennesimo caso di sanità malata è un cittadino di Fossalto che lamenta l’inaspettata cessazione del servizio di teleassistenza, telesoccorso e telemedicina di cui da un anno beneficiava. Affetto da patologie cardiache, renali, ematologiche e portatore di pace- maker, il pensionato è stato salvato in extremis, un anno fa, dopo essere stato colpito da storm aritmico (tempesta elettrica del cuore) interrotta dopo oltre trenta scariche dal pacemaker defibrillatore. Raggiungerlo a casa, in una contrada del paese, è stata impresa ardua per l’ambulanza a causa della viabilità letteralmente in ginocchio con strade interrotte, vie franate e arterie impercorribili. Solo un pericoloso percorso alternativo, non privo di insidie, ha consentito ai soccorritori di giungere dal malato, la cui vita era appesa ad un filo. Appena in tempo per salvarlo.

Questione di secondi. Attimi preziosi quando in gioco c’è un’esistenza che sta per spegnersi. Ricoverato nell’unità operativa di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Cardarelli di Campobasso è stato salvato sul filo del rasoio. “Sono stato miracolato- racconta oggi- e non posso esimermi dal ringraziare con affetto 118, Pronto Soccorso e l’intero staff di Cardiologia, dalla dottoressa Angela Colavita ai medici, paramedici, infermieri, portantini che con professionalità, disponibilità e grande umanità si sono immedesimati nella mia sofferenza e in quella dei miei familiari, adoperandosi al massimo in modo da rendere un’eccellenza questo reparto- racconta il pensionato- Alle dimissioni, a fine giugno 2018, accettai l’invito della direttrice dell’Unità operativa di Rianimazione di Cardiologia di aderire al progetto di Telemedicina, Teleassistenza e Telesoccorso che per pazienti come me si è rivelato essere di vitale importanza. Essere monitorato 24 ore al giorno, eseguire controlli quotidiani, mi ha offerto una sicurezza in più. Grazie a questo efficace strumento di controllo e prevenzione non mi sono mai sentito abbandonato né solo, sicuro per il contatto rapido e continuo con un centro di assistenza dedicato”. Ma proprio quando il malato si è rasserenato per il sollievo ricevuto dal progetto regionale orientato a garantire un adeguato supporto socio-assistenziale a persone che necessitano di assistenza medica continua, gli è caduta una pesante tegola sulla testa. Una doccia fredda che ha lasciato incredulo e amareggiato il nostro corregionale, arrivata via mail lo scorso 19 giugno. Nelle poche righe redatte dalla Red Group Italia s.r.l. si comunica che non essendo interventuta alcuna proroga da parte della Regione Molise per la gestione dei servizi di teleassistenza, telesoccorso e telemedicina, resta ferma la scadenza del contratto e di conseguenza la cessazione degli stessi servizi dal 15 giugno. Data in cui il progetto è stato puntualmente interrotto. Nella missiva si avvisa che sarebbe passato un tecnico incaricato per provvedere al ritiro di tutta la strumentazione in possesso del malato. Viene meno così il supporto che aveva in parte allievato sofferenze e disagi curando il paziente al proprio domicilio.

“La sospensione di un servizio di estrema necessità di cui hanno usufruito in Molise oltre cinquecento pazienti non può essere accettabile. Persone malate, spesso anziane e sole, sperdute in paesi e borgate lontani dai servizi e che magari, come me, vivono in luoghi dove al dramma della malattia si aggiunge quello di una viabilità alla canna del gas, abbandonate al loro destino. Non si possono tagliare servizi proprio a coloro i quali, più di altri, necessitano di indispensabili prestazioni di assistenza medica” l’appello accorato del pensionato fossaltese che con una lettera si è rivolto al governatore della Regione Donato Toma. Una missiva nella quale il malato ripercorre le tappe del proprio calvario e chiede con convinzione la riattivazione dei servizi. Un’esigenza condivisa dai tanti malati che con rassegnazione ed amarezza si sono sentiti ulteriormente penalizzati.