Telefoni senza connessione per tutto il week-end a Ururi: “Sembra una maledizione”

“Ururi sembra colpita da una maledizione, condannata al ricorrente isolamento telefonico dal gestore TIM”. E’ quanto afferma Filippo Poleggi, Presidente Movimento Consumatori Molise. “Anche oggi, a cominciare da sabato scorso, questa comunità è isolata senza connessioni telefoniche. La particolarità del problema è che gl’isolamenti sono ciclici e ripetuti durante il corso dell’anno, gl’ultimi il 26 e 27 di giugno e a fine luglio di questo anno. Non trattandosi di episodi isolati il disagio è ancora più grande per i privati ma di serio ostacolo nelle attività per gli enti pubblici e per le non trascurabili imprese produttive e di servizi che come in questo caso subiscono il fermo delle loro attività .

Esperti tecnici volontari imputano gli episodi alla inadeguatezza della cabina di servizio.

Se non è questa la causa del disagio la caratteristica di questo disservizio, cha da oltre un anno si ripete grosso modo ogni mese, logicamente fa pensare che debba esistere un problema strutturale a cui Tim ogni volta “mette una pezza”. Noi non solo chiediamo il ripristino della connessione di rete ma che il problema venga risolto definitivamente. I cittadini hanno diritto alla conoscenza e quindi TIM dica qual è il problema, come e quando intende risolverlo in modo che gli abitanti di Ururi sappiano quali disagi dovranno affrontare, una volta per tutte definitivi e come intende risarcirli. Faccia TIM l’intervento riparatorio e risolutivo”.