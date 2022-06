Telefarmamedica, le farmacie al centro nel rapporto tra medico e pazienti

Il nuovo servizio sarà presentato da Federfarma Molise e Otofarma il prossimo 26 giugno

La farmacia è il primo presidio del territorio. Federfarma Molise evidenzia da sempre l’importanza in tutta la Regione, portando al centro di questa iniziativa “il cittadino” fulcro di necessità medico/sanitarie di prima istanza e di risposte immediate senza lunghe attese. Un vero e proprio “face to face” tra paziente, medico e farmacista, che darà una svolta alle lunghe attese che la sanità spesso impone.

Il 26 Giugno 2022 Federfarma Molise e Otofarama S.p.A., avranno il piacere di presentare una nuova ed innovativa strumentazione pronta a realizzare un servizio efficiente ed efficace per il paziente di oggi, ma ancor di più per i pazienti di domani. Telefarmamedica sarà fondamentale per il cambiamento della sanità territoriale, pioniera di un progetto nuovo per il Molise e per le aree territoriali dove le farmacie saranno elemento fondamentale tra medici e pazienti.