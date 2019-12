Telecamere di Videosorveglianza, domani Striscia in Comune

Il sindaco Gravina replica al centrodestra e ironizza: «Qualcuno di loro era in maggioranza pochi mesi fa e poteva dirlo ai consiglieri più giovani che è un appalto regionale»

CAMPOBASSO. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, incontrerà domani, mercoledì 11 dicembre, in Comune l’inviato di “Striscia La Notizia”, Riccardo Trombetta, per replicare alle dichiarazioni rilasciate dai consiglieri di minoranza del centrodestra (Forza Italia, Popolari per l’Italia e Fratelli d’Italia) sul funzionamento dell’impianto di videosorveglianza e precisando che «non risponde al vero l’accusa mossa all’amministrazione comunale di non aver attivato procedure in merito alle criticità riscontrate».

Il primo cittadino ha ricordato che «trattandosi di un appalto regionale, abbiamo richiesto proprio alla Regione Molise di intervenire e, nel Consiglio Comunale dello scorso 22 novembre, lo stesso primo cittadino ha letto in aula e dato conto di tutti i passaggi compiuti fin dal 3 maggio 2019, quando il maresciallo capo, Michele Mignogna, responsabile del servizio di videosorveglianza, comunicava al Comando della Municipale l’impossibilità di scaricare le immagini presenti nel sistema; è del 9 maggio 2019, invece, la nota inviata dal dirigente Matteo Iacovelli, a RTI/Siemens, ditta Selcom, Ditta Atena, Regione Molise e Direttore dei lavori, per richiedere un intervento urgente, mentre è del 21 maggio la risposta della ditta Selcom nella quale veniva specificato come l’impianto in questione fosse “stato consegnato all’Amministrazione in Modalità Test”. Il 10 settembre scorso, poi, lo stesso dirigente Iacovelli scriveva nuovamente a RTI/Siemens, ditta Selcom, Ditta Atena, Regione Molise e Direttore dei lavori, informando che dal 1 settembre 2019, l’impianto risultava bloccato e che quasi tutte le telecamere erano oscurate, con la comparsa della dicitura “stato di registrazione non definito”; il 28 ottobre lo stesso assessore alla Mobilità, Simone Cretella, ha accertato che l’intero sistema risulta del tutto bloccato e che nessuna telecamera risulta in grado di trasmettere, nonché registrare immagini».

Intanto, «l’Asrem ha dato il proprio assenso per i ponti radio già installati e verosimilmente – ha sottolineato Gravina – visto che ho incontrato il direttore dei lavori, lavori che ricordo, visto che qualcuno fa finta di dimenticarlo, sono di competenza regionale, le telecamere saranno consegnate ufficialmente nei primi mesi del 2020».

Per il resto, «mi sembra strano che i consiglieri non sappiano che le altre telecamere da installare sono ugualmente finanziate con fondi regionali già vincolati nella destinazione dalla precedente amministrazione; passi per i consiglieri più giovani, ma il consigliere Colagiovanni, all’epoca facente parte dell’amministrazione cittadina seppur nel centro sinistra, poteva quantomeno dirglielo. Le restanti telecamere di cui si è parlato saranno installate fuori a tutte le scuole, oltre ad avviare il telecontrollo della Ztl nel centro storico. Le telecamere per la Ztl con i varchi telecontrollati nel centro storico sono, fra l’altro – ha concluso Gravina – una precisa volontà di questa amministrazione che per inserirli ha richiesto ed ottenuto la modifica del progetto originario».