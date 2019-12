Telecamere di sicurezza non attive, il caso in onda a “Striscia la Notizia” (VIDEO E FOTO)

Il video con le interviste ai consiglieri di minoranza e al sindaco Gravina

È andato in onda stasera, venerdì 20 dicembre, il servizio, realizzato il 10 dicembre scorso dal noto programma satirico prodotto da Mediaset, “Striscia la Notizia”, riguardante il mancato funzionamento delle telecamere di sicurezza a Campobasso (QUI IL VIDEO). Il sistema di videosorveglianza di Campobasso, circa 140 telecamere, inaugurato lo scorso aprile dalla giunta Battista “risulta del tutto bloccato” e “nessuna telecamera risulta in grado di trasmettere, nonché registrare, immagini”. Questo è quanto emerge dalla risposta ad una interrogazione fornita nel corso di un Consiglio comunale dall’assessore Simone Cretella (M5s). L’impianto è stato finanziato dalla Regione Molise con il ‘Patto per la Sicurezza’. L’impianto è stato consegnato in ‘Modalità Test’ e pertanto è, per definizione, “in uno stadio intermedio e parziale di realizzazione”. Per questo a Campobasso, a inizio dicembre, è arrivato l’inviato di Striscia la Notizia, Riccardo Trombetta, che ha ascoltato sia i consiglieri di minoranza (Esposito, Colagiovanni e Annuario) e sia il primo cittadino Roberto Gravina il quale ha assicurato che entro marzo-aprile prossimo l’impianto sarà in funzione.