Teleassistenza agli anziani, nuova tappa del progetto ‘Aurora’

Giovedì 13 aprile la presentazione nella Sala consiliare del Comune di Montagano

Dopo la pausa pasquale, riprende il tour di Aurora nei comuni molisani. Il prossimo incontro è in programma giovedì 13 aprile a Montagano, alle 18 e 30, presso la Sala consiliare.

Sarà l’occasione giusta per illustrare i dettagli di una iniziativa importante che punta a sostenere le comunità molisane nella tutela degli anziani e dei più deboli.

L’amministrazione di Montagano figura tra quelle che hanno mostrato attenzione e sensibilità verso un tema delicato e di assoluta attualità, che tocca davvero da vicino la nostra realtà.

Il dispositivo utilizzato dal Progetto Aurora, un discreto e comodo braccialetto facile da indossare, è collegato a una centrale operativa che offre alla persona un servizio di assistenza completo e continuativo nel tempo, giorno e notte h24. Il soggetto può chiedere aiuto in qualsiasi momento e per qualsiasi necessità, ma in caso di caduta, malore o smarrimento l’allarme si attiva automaticamente consentendo l’immediato avvio dei soccorsi.

La teleassistenza, già largamente utilizzata in USA e in Giappone, rappresenta il presente e il futuro delle attività di cura e supporto agli anziani, una risorsa ormai fondamentale soprattutto nelle aree interne.