Tegola sul Campobasso: altro punto di penalizzazione

Altro punto di penalizzazione per il Campobasso che così si ritrova in classifica con un fastidioso -3 in classifica. La tegola è arrivata in testa alla società rossoblù nella giornata di oggi a causa delle sanzioni stabilite dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale. Eccole nel dettaglio: un punto di penalizzazione da scontare nella stagione corrente oltre a 1500 euro di multa. Ed è arrivato un altro deferimento a carico di Giulio Perrucci, all’epoca dei fatti amministratore unico/legale rappresentante del club di Selvapiana. Ma a quali fatti si riferisce questa nuova sentenza? A 900 euro che non sono stati pagati in tempo al calciatore Andrea Loperfido, che forse in pochi ricorderanno in rossoblù nella stagione 2016/2017.

Con un’altra sentenza, lo stesso Perrucci ha ricevuto altri 40 giorni di deferimento e la società dovrà pagare altre 2mila euro di ammenda per via del ritardo con cui fu presentata lo scorso anno la fideiussione per l’iscrizione. La società farà ricorso contro il punto di penalità ricevuto.