Tedeschi non poteva essere cacciato, Fanelli (Pd): «Avevamo ragione noi»

La capogruppo Pd: «Ci opponemmo in Aula con un emendamento, lo conferma oggi la Cassazione»

«Anche su questa triste pagina, che ha visto quattro consiglieri regionali defenestrati dal Consiglio regionale da Toma, avevamo ragione.» Così Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale in merito alla sentenza della Cassazione che ha dato ragione all’ex consigliere regionale Antonio Tedeschi.

«Avevamo eccepito in Aula che ogni modifica della legge elettorale avrebbe potuto avere effetto solo dalla legislatura successiva.

E oggi la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di Antonio Tedeschi, ha confermato la validità di questo principio, smentendo e smontando, ancora una volta la protervia di Donato Toma e di tutti i consiglieri regionali che hanno avvallato, seppur con motivazioni differenti, la decisione di cacciare dall’Aula quattro colleghi.

Per la precisione, i fatti sono andati così.

Toma propose l’abrogazione della surroga con un emendamento.

Presentammo uno specifico subemendamento di cui ero prima firmataria che sosteneva “sono aggiunte le seguenti parole…a partire dalla prossima legislatura” (subemendamento all’emendamento n. 2 del 20 aprile 2020 presentato dalla maggioranza all’art. 10/bis comma I “soppressione dell’art. 15 della legge regionale n. 20/2017 ).

La motivazione allo stesso era chiarissima: “le modifiche alle leggi elettorali vanno applicate alle legislature successive a quella in corso, onde evitare esposizioni a possibili ricorsi e/o annullamenti alle modifiche”.

Avevamo quindi previsto tutto. Non perché siamo veggenti, non perché abbiamo voluto difendere colleghi consiglieri di altre forze politiche, ma perché nessuno può superare il limite dei principi di diritto.

Una decisione illegittima, come oggi sentenzia la Corte, contro la quale mi sono battuta perché la certezza e l’affidamento per gli elettori che erano andati al voto con la vigenza dell’istituto della surroga (cioè la nomina del consigliere come Assessore determinava la sospensione dello stesso da consigliere con il conseguente subentro del consigliere successivamente eletto) non poteva successivamente essere modificata.

Specificamente, mandai a Roma una comunicazione con la quale segnalavo diversi vizi.

Ci fu successivamente tutta la questione di interpretazione autentica e dell’atto amministrativo relativo portato in Consiglio come presa d’atto e anche su quello obiettammo con precisione.

In attesa di leggere la sentenza giuridica, – conclude la Fanelli – quella politica oggi è stata definitivamente emessa.»