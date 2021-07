Tedeschi: “Modello Isernia sarà laboratorio politico per tutto il Mezzogiorno d’Italia”

“Isernia come laboratorio politico del Mezzogiorno d’Italia grazie ai fondi del Recovery Fund e a un progetto civico vincente professionale e credibile per la città”. E’ l’invito che Cosmo Tedeschi, giovane imprenditore di successo isernino intende fare ai candidati sindaco della città pentra in occasione della prossima campagna amministrativa.

“Il sindaco 2021 di Isernia dovrà avere una vision in linea con gli obiettivi di Trasformazione ecologica e digitale che ci chiede l’Europa”, prosegue Tedeschi. “La nostra città gode di fattori sinergici e strategici preziosi che pongono il nostro capoluogo in condizione di eccellenza e in prima linea per il rilancio dell’intero Sistema-Paese”.

“Puntiamo ad essere un eccellenza nel rapporto tra qualità della vita e sviluppo del territorio: abbiamo a disposizione la laboriosità e le capacità delle PMI, del settore dell’artigianato di qualità e dell’elevato di preparazione culturale e professionale delle nostre risorse più importante, i giovani!”.

“Dobbiamo avere il coraggio -continua Tedeschi- di tutelare le bellezze paesaggistiche artistiche, culturali e turistiche del territorio pentro. Sì al green con l’attenzione allo sviluppo dei posti di lavoro in tutti i settori, soprattutto in quelli del terziario avanzato e delle nuove tecnologie.

Abbiamo sfide importanti da affrontare in autunno:

1) allargamento dell’offerta di lavoro compreso il recupero di antichi arti e mestieri d’eccellenza;

2) sviluppo di innovazione anche attraverso la valorizzazione e la crescita della presenza universitaria e di ricerca nel nostro territorio;

3) allargamento del portafoglio di servizi comunali accessori al sistema sanitario regionale con particolare riguardo alla tutela delle categorie fragili e svantaggiate.

4) potenziamento delle direttrici infrastrutturali e tecnologiche favorito dal posizionamento strategico di Isernia a 50 minuti da Napoli e a due ore dalla Capitale.”

“Isernia non può permettersi di sbagliare nella scelta di chi guiderà la città nei prossimi cinque anni. Comprendo la prudenza, comprendo le diverse sensibilità che operano nel nostro territorio. Io sono da imprenditore, una persona che ha sempre lavorato come ‘squadra’” afferma Cosmo Tedeschi. “Ė necessario passare all’azione il più presto possibile. Per ottenere realmente risultati utili per la nostra città serve unità e concordia. Litigare o peggio essere divisi non potrà che condurre Isernia ad un nuovo periodo di decadenza a danno dei cittadini e soprattutto delle nuove generazioni”.