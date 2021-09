Tedeschi come Virginia Raggi, in giro col camper nei quartieri e nelle frazioni

E mentre il candidato del centrosinistra, Piero Castrataro, discuteva di sanità sulla terrazza del bar centrale, uno dei suoi due avversari del Centrodestra, Cosmo Tedeschi, ha dato il via ad un tour elettorale nei quartieri di Isernia a bordo di un Camper al fianco dell’avvocato Oreste Scurti.

Tedeschi inconterà i cittadini di ogni zona della città per raccogliere sponti, suggerimenti, ma anche lamentele. Un modo nuovo ed anticonvenzionale di avvicinare gli elettori, una novità per Isernia, vediamo le interviste.