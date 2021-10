Donato Toma è il nuovo presidente di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo. A eleggerlo l’Assemblea dei soci, costituita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che questa mattina si è riunita in seduta da remoto. Tecnostruttura è un’associazione che promuove e agevola l’attività delle Regioni e delle Province Autonome nella programmazione e attuazione delle politiche rivolte allo sviluppo, soprattutto nell’ambito delle Politiche di coesione e dei Fondi strutturali. In particolare, sostiene gli associati nelle politiche di sviluppo relative alla valorizzazione delle risorse umane. La sua mission è quella di realizzare attività sistematiche di rafforzamento delle capacità amministrative, attraverso il supporto tecnico, operativo e giuridico alle singole Regioni e Province Autonome, nonché agli organismi di rappresentanza, tecnici e politici in seno alla Conferenza delle Regioni.

Tecnostruttura, Toma eletto presidente dell'associazione a supporto delle amministrazioni