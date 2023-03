Tecnico marketing turistico e grafico multimediale, i nuovi corsi di formazione proposti dall’Accademia Britannica

Nuovo successo per la prestigiosa Accademia Britannica di Campobasso. I due corsi di formazione banditi dall’Accademia quale ente di formazione sono finalizzati al reclutamento di figure professionali in ambito turistico. Il turismo, rappresenta oggi più che mai, il volano dell’economia italiana e regionale e l’intuito dell’accademia è risultato ancora una volta vincente.

L’A.B. Services, Accademia Britannica International House ha saputo cogliere l’opportunità erogando, con elevati standard qualitativi, due percorsi professionalizzanti: quello di tecnico del marketing turistico e grafico multimediale. Entrambi hanno registrato il sold out e per ognuno è previsto al termine del percorso formativo, della durata di 780 ore con uno stage di ben 480 ore, un esame e il conferimento della relativa qualifica professionale.

È prevista, inoltre, la possibilità di inserimento in contesti lavorativi che richiedono le competenze specifiche acquisite durante le ore di studio. La qualifica professionale che si ottiene è riconosciuta non solo a livello regionale, ma anche da atri enti pubblici. Nel panorama formativo la società sta già lavorando alla pubblicazione di nuovi bandi per figure professionali qualificate in diversi settori. Tra questi a breve sarà bandito il corso di guida turistica con numerose ore di lingua inglese.

«Il nostro obiettivo – spiega Mary Ricciardi, responsabile dei percorsi formativi – è quello di preparare i giovani a intraprendere nuovi progetti lavorativi».

«Il turismo e soprattutto la figura di guida turistica – commenta anche Antonietta Ricciardi, manager della società – rappresenta in questo contesto storico un’opportunità significativa. Il governo sta lavorando ad una nuova legge sul turismo che contemplerà anche un’innovazione delle figure professionali. Dobbiamo essere tutti pronti».