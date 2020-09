Tecnico contagiato, le Acli Campobasso: “Non è un nostro tesserato, ma ci fermiamo”

“Nel fine settimana – hanno scritto dalle Acli Campobasso – abbiamo riscontrato la spiacevole notizia che un operatore sportivo, vicino alla nostra realtà è risultato positivo al contagio del COVID-19.

Non è un tecnico delle Acli, ma come da protocollo sanitario, qualche sospetto di formale contatto ci invita ad essere prudenti.

Mossi da senso di responsabilità e di appartenenza, riteniamo opportuno fermarci per questa settimana con gli allenamenti, in modo tale da poter effettuare un nuovo intervento di igienizzazione presso il nostro impianto e per rassenerarci su eventuale coinvolgimento nella mappa dei contatti da parte di qualche nostro operatore.

Inoltre daremo modo ai tecnici del nostro staff di effettuare il test per rilevare eventuali positività. Controllo che avevamo già in programma, come da profilassi per l’inizio ufficiale di tutte le attività .

Operatori sportivi e genitori: abbiamo un patto di corresponsabilità da portare dignitosamente avanti.

Mai come in questo periodo storico, il benessere fisico e sociale dei nostri ragazzi è fortemente condizionato dall’entusiasmo e dalla fiducia che vogliamo riporre nel nostro futuro”.