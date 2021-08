Teatro sotto le stelle della Compagnia Cast: doppio appuntamento in piazzetta Sanfelice

Arriva l’estate e il Teatro, quello vero, rompe le porte della sala per ‘invadere’ con passione e risate le vie di Isernia. Continua la rassegna estiva della Compagnia Teatrale C.A.S.T. – Centro Artistico di Sperimentazione Teatrale nel centro storico di Isernia, più precisamente nella cornice meravigliosa di piazzetta Sanfelice. Il progetto è organizzato in collaborazione con il comune di Isernia e ha visto il pieno supporto da parte del sindaco Giacomo d’Apollonio e dell’assessore Eugenio Kniahynicki.

Il prossimo appuntamento è con il testo originale di Salvatore Mincione intitolato ‘Due come noi’, giovedì 19 e venerdì 20 agosto alle 21. Due vecchi amici squattrinati vivono di espedienti e mezzucci cercando di barcamenarsi tra bollette, guai di tutti i giorni, una fidanzata opprimente e una moglie isterica. Entrambi cercano l’evasione altrove: tutto sembra filare liscio, finché non accade il proverbiale guaio che scombinerà le loro esistenze.

Cast opera da diversi anni a Isernia nel Teatro ‘Il Proscenio’, esibendosi davanti a un affezionato pubblico a cui offre ogni anno una rassegna teatrale invernale stabile e permanente. Proprio per questo, visto il periodo storico che stiamo affrontando, con la consapevolezza dell’importanza del riappropriarsi del valore identitario della comunità e del bisogno di offrire eventi per un ritorno alla socialità – sempre in totale sicurezza – i ragazzi guidati da Mincione hanno deciso di proporre per l’estate 2021 una rassegna che prevede quattro appuntamenti da svolgersi all’aperto in un luogo centralissimo del centro storico isernino: Piazzetta Sanfelice.

Oltre al forte simbolismo legato a questo storico punto d’aggregazione per i cittadini, nella scelta ci sono anche delle ragioni più pratiche: grazie alla particolare conformazione della piazza, si potranno gestire efficacemente gli ingressi e le prenotazioni delle sedie per fornire al pubblico l’esperienza più vicina possibile a quella di una vera sala teatrale, senza rinunciare alla frescura serale estiva e alla poesia di assistere a uno spettacolo sotto le stelle.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri 3396801542 (Giovanni) e 3392694897 (Salvatore).