Teatro Savoia: Grease Il Musical raddoppia

Dopo lo straordinario successo di “Romeo e Giulietta” e de “Il Malato Immaginario” a Campobasso il 21 novembre e a grande richiesta il 22 novembre – il nuovo tour di Grease di Jim Jacobs e Warren Casey, il musical prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in 25 anni sui palcoscenici di ogni regione, con più di 1.800 repliche e quasi 2.000.000 spettatori a teatro nella scorsa stagione.

GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale attuale ed è amatissimo. Una magia che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ’50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Tra il pubblico insieme ci sono almeno tre generazioni, ognuna innamorata di GREASE per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota. Anche nella stagione 2022/23 i protagonisti di GREASE Il Musical sono due giovani e talentuosi interpreti. Danny Zuko ha il volto di Simone Sassudelli e al suo fianco, nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia al suo primo ruolo da protagonista.



