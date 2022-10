Teatro Savoia, Giulietta e Romeo raddoppia: al via la prevendita dei biglietti per sabato 22

Visto lo straordinario successo della campagna abbonamenti del Teatro Savoia, constatata la grande richiesta per lo spettacolo “Giulietta e Romeo” in scena venerdì 21 ottobre con il tutto esaurito in ogni ordine di posti, la Fondazione Molise Cultura è lieta di annunciare la replica dello spettacolo in programma sabato 22 ottobre alle ore 21,15, ringraziando per la disponibilità e la sensibilità la storica Compagnia del Balletto di Roma.

Tutto ciò permetterà ai tanti che in queste giorni non hanno potuto ottenere il biglietto d’ingresso, di godere in serenità di uno spettacolo che, in occasione del suo ventennale, sta registrando un notevole consenso di critica e di pubblico in tutti i teatri del Paese, grazie alla popolarità mediatica di Carola Puddu nel ruolo di Giulietta, insieme al suo Romeo Paolo Barbonaglia, in un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde.I biglietti d’ingresso sono disponibili dalle ore 10 di oggi presso il Botteghino della Fondazione Molise Cultura in Piazza G.Pepe a Campobasso (10-13/17-20), sul portale Ciaotickets.com e presso tutti i punti vendita autorizzati Ciaotickets.