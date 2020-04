Teatro e spettacolo a Ripalimosani nonostante la quarantena

Le hanno pensate tutte i ragazzi della Bottega della Mascherata di Ripalimosani per la loro comunità e per chi vorrà unirsi. Ci porteranno a teatro e continueranno l’intrattenimento con musiche e risate.

Dopo la partecipata e gradita scampagnata dal divano, à kemmenelle in dialetto ripese, nuovi appuntamenti sulla pagina Facebook Mascherata Ripalimosani in prohramma per domani sera, 24 aprile, per sabato pomeriggio e per la serata del primo maggio.

Domani sera alle 21 per la serie Ci rivediamo a teatro verrà riproposta una delle bellissime commedie in dialetto portate in scena dalla Filodrammatica ripese nell’agosto 2018: Evene i tiempe du merkese. Gag, risate, personaggi e una trama ricca di messaggi antichi e moderni si intrecceranno per farci trascorrere qualche ora di divertimento.

La tradizione teatrale a Ripalimosani è un punto fermo. La Filodrammatica, fondata dal compianto Nicolino Camposarcuno, è stata portata avanti sino a questi giorni dai suoi compagni di palco con grande passione e sapere. Oggi, aspettando di tornare al teatro comunale dal vivo, gli sforzi dell’attuale ‘capitano’ Paolo Petti puntano verso i più giovani che dovranno pian piano raccogliere lo scettro di tanto prezioso lavoro. Nel frattempo il web unisce la comunità attorno agli spettacoli più belli ed esilaranti.

Sabato 25 aprile alle 15.30 Refeceme à kemmenelle, diretta Facebook con Danilo Cristofaro e Giammarco Di Lauro, mattatori di un intrattenimento fatto di personaggi, musica, gag delle Mascherate passate e anche di sane riflessioni.

Il primo maggio, poi, giornata da trascorrere ancora a casa per la quarantena, un altro appuntamento a teatro con L’altra faccia del paese (estate 2015) dalle 15.30.