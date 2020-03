Teatro del Loto, la programmazione è sospesa

FERRAZZANO. «Il senso di responsabilità nei confronti del nostro pubblico e delle nostre comunità ci spinge a farci carico della decisione di sospendere la programmazione fino alla data indicata, in attesa di maggiore chiarezza normativa e di nuove indicazioni da parte del Governo. Nella speranza che il rito del teatro ricominci al più presto, esprimiamo massima solidarietà a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori e alle imprese dello spettacolo dal vivo, a tutte le comunità abituate a ritrovarsi attorno al teatro, a tutti gli operatori della Sanità Pubblica che stanno lavorando per permetterci di tornare presto alla normalità. Rassicuriamo i nostri abbonati sul fatto che gli spettacoli interessati dal provvedimento saranno ricollocati in altre date». È quanto si legge in una nota della direzione artistica del Teatro del Loto di Ferrazzano.