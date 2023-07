“Teatro D’A…Mare” a Montenero di Bisaccia, a Patrizia Civerra il premio per la migliore attrice protagonista

Gli altri riconoscimenti per la compagnia “86Cento” sono andati ad Antonio Fratipietro, migliore attore non protagonista, insieme con Rosaria Candela

Si è conclusa nella serata di domenica, 9 luglio, la tre giorni dedicata al teatro dal titolo “Teatro D’A..Mare!!” alla quale ha preso parte anche «la nostra “86Cento – compagnia amatoriale di teatro”. Ad ospitare la kermesse – si legge in un post sui canali social della stessa compagnia – la bellissima location del Porto Turistico “Marina Sveva” di Montenero di Bisaccia, ove è stata allestita una suggestiva area spettacolo vista mare.

Tre le compagnie che si sono esibite nelle serate del 7, 8 e 9 luglio. Per quanto ci riguarda, la nostra compagnia ha portato in scena la commedia in dialetto campobassano intitolata “La Sciorta” – regia dell’attrice Patrizia Civerra – che fin dall”esordio al Teatro Savoia di Campobasso ha riscosso un grande successo.

Lo stesso successo che ha ottenuto anche in questa occasione, condiviso con altre due compagnie abruzzesi: “Le arrangiate del caso” di Vasto e “Lu Vrascire” di San Salvo.

Un momento di condivisione ma anche di simpatica competizione, per un sano confronto tra i tre gruppi. Tra gli applausi del numeroso pubblico e alla presenza del sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, e dell’assessore alla cultura, Cabiria Calgione, è stata premiata come migliore attrice protagonista la nostra impeccabile Patrizia Civerra, insieme ad Antonio Fratipietro – migliore attore non protagonista – e a Rosaria Candela, anch’essa migliore attrice non protagonista.

Dunque, tre dei cinque premi in palio sono andati alla nostra Compagnia e, di questo, siamo orgogliosi e soddisfatti. La giuria inoltre ha assegnato il premio di migliore attore protagonista a Domenico Pacchioli così come quello di miglior regia a Domenico Petragnano e Domenico Pacchioli, entrambi della compagnia “Lu Vrascire” di San Salvo.

Un grazie, dunque, alla giuria composta da: Annamaria Petrucci, Danilo Da Re, Giuliano Di Giacomo e Luana Petrosi. L’evento – alla sua prima edizione – è stato organizzato dall’attenta direzione del porto Marina Sveva, nelle persone di Italo Carfagnini e Rosanna Pacchioli, grazie patrocinato dal Comune di Montenero di Bisaccia».