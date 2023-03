Teatro, continuano le stagioni di Loto e Fulvio con due spettacoli di grande successo

Sabato 4 marzo alle 20.45, al Fulvio di Guglionesi, Stefano Sabelli porta in scena “Figli di Abramo” e domenica 5 alle 18:45 e lunedì 6 alle 20:30 al Teatro del Loto di Ferrazzano sarà rappresentato il musical “5 anni”, “The Last Five Years”

Continuano le stagioni di Loto e Fulvio con due spettacoli di grande successo. Sabato 4 marzo, alle ore 20.45, al Fulvio di Guglionesi, Stefano Sabelli porta in scena “Figli di Abramo”. Il monologo è una sorta di Mistero Buffo, incentrato sulla vita e la dinastia di Abramo che mette in scena il diario di viaggio di un attore, che da Gerusalemme si mette alla Ricerca dell’Abramo perduto.

Domenica 5, alle 18.45, e lunedì 6, alle 20.30, arriva al Teatro del Loto di Ferrazzano il musical “5 anni”. The Last Five Years è il musical Off-Broadway con musiche e libretto di Jason Robert Brown, descritto come “discepolo” di Sondheim. Lo spettacolo, autobiografico, debuttò a Chicago nel 2001 vincendo il Drama Desk Award per la miglior colonna sonora originale e per i migliori versi.