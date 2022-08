Teatro a Mille metri, pubblico e consensi al ‘Sannitico’ di Pietrabbondante. Regione presente

Si è conclusa ieri sera la stagione di grande teatro in alta quota, a Pietrabbondante. Precisamente “Teatro a Mille metri’, rassegna finanziata dalla Regione Molise con i fondi del bando ‘Turismo è cultura’ e che, come da programmazione, ha l’obiettivo di coniugare paesaggio, arte e monumenti che il mondo ci invidia. Il teatro sannitico di Pietrabbondante ha accolto il pubblico al tramonto, in uno scenario meraviglioso. In scena Rudens di Plauto, regia di Giuseppe Argirò per una produzione targata Teatro nella Città. Ospiti del sindaco Antonio Di Pasquo, che ha ringraziato la Regione, il Presidente Donato Toma e l’assessore Vincenzo Cotugno. Per il Molise prosegue una stagione estiva mai così ricca di eventi di spessore: é il territorio che fa sistema in una robusta e vivace programmazione culturale e turistica.

