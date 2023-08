«Te ne sei andato tra le onde del mare, la tua casa»: Termoli piange Gianluca De Luca

Il ritrovamento del corpo del sub 54enne alle Isole Tremiti ha gettato nello sconforto un’intera città incredula per quanto accaduto all’uomo

Gianluca De Luca era conosciutissimo a Termoli, titolare insieme al fratello Francesco dello storico Lido Anna rilevato dal papà Genesio, aveva una vera e propria passione per il mare. ‘Te ne sei andato nel posto che più hai amato’ si legge sui social invasi da ricordi, commozione e incredulità per la sua scomparsa. ‘Papà eccezionale, super ballerino appassionato della musica caraibica’, in tanti lo ricordano così. ‘La tua casa era il mare, eri una potenza, un vulcano sempre in eruzione’. Fin dalle prime notizie che giungevano ieri, quando era scattata l’allerta dalle Isole Tremiti, c’era incredulità. Un ‘lupo’ di mare disperso nelle acque. Poi, nella tarda mattinata di oggi, la conferma del ritrovamento del corpo tra gli scogli con l’aiuto dell’elicottero della Guardia Costiera. Quel che è accaduto a Gianluca ha lasciato Termoli sgomenta, triste, affranta dal dolore. ‘Sei cresciuto tra le onde del nostro mare e nel mare torni, nell’ultimo afflato, fino all’ultimo respiro’. La salma è stata restituita alla famiglia.

Foto ‘La boutique del pesce’