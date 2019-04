Tavolo tecnico a Roma, Toma: «Atti pretestuosi, difenderò i molisani»

Blocco del turnover per un anno e aumento della fiscalità regionale. E’ ciò a cui andrà incontro il Molise dopo le pessime notizie che sono giunte oggi dal tavolo tecnico in materia di sanità. L’incontro tra i ministeri affiancanti, Economia e Salute, i commissari ad acta, la struttura regionale e il direttore generale Asrem, non è stato positivo. L’unico che ieri ha rilasciato dichiarazioni è stato il governatore Toma, nonostante fosse assente al tavolo perché non invitato. Il Piano di rientro sottoposto all’attenzione del tavolo tecnico ha ricevuto obiezioni: «Sono in attesa di leggere i verbali che avremo tra qualche giono. Il primo appunto che è stato fatto – ha riferito Toma – riguarda il mancato trasferimento della Regione Molise di circa 7 milioni di fiscalità, cosa che non può impattare sul bilancio perché si tratta di cassa e il credito viene registrato comunque nel bilancio sanitario. L’altra contestazione giunta dal tavolo tecnico – ha proseguito il presidente – ha dell’inverosimile. Ci vengono contestate fatture per 15 milioni di euro poiché le strutture che hanno fatturato oltre il budget non ci hanno fatto note di credito. Contestazione questa che non risponde alle regole. Tutto questo, che sembra essere pretestuoso, provocherà gravi problemi ai molisani. Ci sarà il blocco del turnover e l’aumento delle tasse e pertanto qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità politica di questi accadimenti. Io non sono stato invitato al tavolo tecnico ma chiederò conto di quello che sta succedendo. Dovremmo avere maggiore considerazione dai ministeri affiancanti e poi dovrò capire come si sono mossi i commissari. Dal conto mio – ha concluso il governatore – metterò in campo ogni azione per fare in modo che non si perpetuino ingiustizie ai danni dei molisani».