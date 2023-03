Tavolo in Prefettura, Petracca e Toma iniziano a collaborare ma la Radioterapia potrebbe andare via

Pagati gli stipendi ai dipendenti del Gemelli: non ci saranno procedure di licenziamento almeno fino ad aprile

Il 9 marzo nuovo incontro tra le parti. Il 14 aprile Toma a Roma per dirimere la questione di Radioterapia

Commissario ad acta e Gemelli Molise hanno iniziato a collaborare. E’ questa la prima notizia emersa dal tavolo, super blindato, che si è tenuto questa mattina, venerdì 3 marzo, in Prefettura a Campobasso. Un tentativo di collaborazione culminato con un caffè da Lupacchioli tra Toma e Petracca. Altre notizie incoraggianti riguardano il pagamento degli stipendi effettuato ai dipendenti della struttura di Tappino proprio questa mattina e la rassicurazione, da parte di Petracca, di non procedere ad eventuali procedure di licenziamento, almeno fino ad aprile. Le buone nuove, però, finiscono qui.

Il presidente del Gemelli si è detto pronto a portare altrove la strumentazione di Radioterapia nell’ipotesi in cui il rimborso rimanesse quello da contratto. Potrebbe esserci, inoltre, un esubero di un terzo dei dipendenti in considerazione dei limiti imposti dal Dca numero 2 relativo all’extra budget degli extra regionali. Per questo aspetto il commissario ad acta ha rimarcato come non si possa fare un accordo in attesa del pagamento.

Ovviamente bagarre c’è stata sulle schermature della Radioterapia e per questo aspetto Toma ha assicurato che il 14 aprile incontrerà i tecnici a Roma per cercare di dirimere la questione.

E’ stato rimarcato anche che il Gemelli è in attesa dei 21 milioni di prestazioni effettuate e non pagate.

Commissario ad acta e Gemelli Molise si incontreranno di nuovo giovedì 9 marzo per fare il punto della situazione. red