Tavolo del centrosinistra, c’è l’identikit del candidato: risalgono le quotazioni di Gravina

Oggi il nuovo incontro, presente per la prima una delegazioni dei Cinque Stelle guidata da Greco: c’è stata l’apertura al mondo dell’associazionismo mentre resta da sciogliere il nodo Azione-Italia Viva. A giorni nuovo summit

Due le sostanziali novità emerse dal nuovo “tavolo” del centrosinistra che si è tenuto questo pomeriggio, lunedì 20 marzo, presso la sede di Articolo 1 in via 24 maggio a Campobasso.

C’è stata l’apertura all’associazionismo con l’ingresso in coalizione di altri movimenti civici e soprattutto è stato stabilito un identikit di quello che dovrà essere il candidato presidente. Quantomeno sono stati fissati alcuni paletti.

Erano presenti esponenti del Pd (Facciolla, Viola, D’Alete), del Movimento 5 Stelle (Federico, Primiani, De Chirico e Greco), di Articolo 1 (Totaro), Sinistra Italiana (D’Angelo, Notarangelo) e membri delle civiche.

Per quanto riguarda il perimetro della coalizione resta ancora qualche dubbio. Nel senso che è stato affrontato nuovamente l’argomento Azione-Italia Viva, ma sul possibile ingresso ancora non si pronunciano i 5 Stelle. Potrebbe esserci un’apertura, ma con la conditio sine qua non dell’assenza di transfughi.

C’è stata, invece, l’apertura e l’ingresso in coalizione di Molise Domani, Molise Solidale, Volt e Isernia Futura. Si punta ad arrivare a 5 liste: Pd, 5 Stelle, sinistra (che comprenderebbe Articolo 1, Verdi, Sinistra Italiana e Socialisti), una civica con il mondo dell’associazionismo e la lista del presidente. Ricalcando lo schema che il centrosinistra sta utilizzando per le Regionali in Friuli.

Il dato più importante dell’incontro, però, riguarda il ritratto del candidato. Che dovrà essere, è stato concordato da tutti i presenti, un politico e molisano. Una personalità con esperienza politica e amministrativa e che conosca il territorio. Fissati questi paletti vengono automaticamente esclusi dalla corsa De Santoli e Iannacone, mentre salgono vertiginosamente le quotazioni di Roberto Gravina. Tuttavia il metodo per scegliere il candidato ancora non viene stabilito. O meglio, resta sempre in piedi il “piano” che prevede nome condiviso politico o Primarie.

A giorni è in programma un nuovo summit. redpol