Non si sono fatti sfuggire la possibilità di una passeggiata e di una colazione seduti ai tavolini all’aperto i termolesi che questa mattina, 1 maggio, hanno affollato Corso Nazionale nonostante il tempo non fosse proprio da piena primavera. Una leggera pioggerellina unita al vento e alle temperature decisamente più basse della media non hanno fermato la passeggiata dei termolesi.