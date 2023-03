Tavola rotonda Lilt al Castello di Gambatesa

Ieri sera si è tenuta la tavola rotonda al castello di Gambatesa per un incontro della commissione per le Pari Opportunità regionale.

La presidente della Commissione dott.ssa Angela di Burra ha raccolto i contributi delle delegate alle pari opportunità dei comuni del basso Molise. Presenti le componenti politiche del territorio, del Volontariato, terzo Settore degli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e della Formazione.

Altissima la partecipazione degli intervenuti che hanno rimarcato le lacune relative al mondo lavorativo ed esistenziale della donna, ed anche le proposte emerse hanno rimarcato la debolezza dell’apporto sulle competenze professionali femminili, alla incidenza sui provvedimenti legislativi regionali. La Commissione per le pari Opportunità regionale necessità di strumenti efficaci per funzionare bene, dal momento che le persone e le professionalità presenti sono motivate e disponibili a contribuire al Bene Comune delle donne molisane. L’otto marzo ha visto così una celebrazione degna della giornata di ricordo e di impegno civico e sociale dela migliore espressione del femminile più impegnato e non “di vetrina”.

L’incontro è stato anche dedicato alla compianta dott. Ssa Mariangela Iorio, vice presidente della Commissione , prematuramente scomparsa, e donna impegnata e di esempio per tutte.

