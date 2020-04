Tavola Osca, inchiesta per omicidio colposo ed epidemia

Carlo Fucci, procuratore della Repubblica di Isernia, la “bomba” l’ha fatta scoppiare a livello nazionale, nel corso di un collegamento con il GR1. Contattato dalla Rai sulla drammatica vicenda della Tavola Osca di Agnone che, finora, ha visto la morte per contagio da Covid 19 di due anziane donne, entrambe di Belmonte del Sannio ed entrambe ospiti della Casa di riposo di Agnone, Carlo Fucci ha dichiarato di aver avviato un’inchiesta, con relative persone indagate per epidemia ed omicidio colposo. Ora bisognerà capire chi verrà considerato responsabile di quanto avvenuto alla Tavola Osca e alle drammatiche conseguenze che ne sono derivate. Intanto l’Asrem ha chiesto la liberatoria, ai parenti degli anziani Covid positivi ora ospitati al Santissimo Rosario di Venafro, per farli restare nella Rsa dell’ospedale.