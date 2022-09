Tavenna si rifà il look: partiti i lavori per ridare decoro al paese

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Tavenna capeggiata dal sindaco Paolo Cirulli nel ridare decoro al paese.

“Sono iniziati i lavori in via Martiri degli Ungheresi, ossia la stradina che attraversa la zona storica e più antica del paese e che collega la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a via Roma, dove le case presenti lungo il tratto sono tutte secolari e realizzate con blocchi di pietra lavorate a mano.

Verrà rimossa tutta la vecchia pavimentazione in cemento e ne verrà realizzata una nuova in pietra, materiale naturale che meglio si adatta all’estetica e all’architettura del luogo.

Successivamente verrà realizzato un nuovo pavimento sia del piazzale antistante la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e di tutte le stradine a partire da vico 1° Giardino in piazza fino a vico 3° Belvedere ai colli.

I lavori proseguiranno anche in piazza e in corso Umberto 1 °, verrà sostituita la vecchia pavimentazione di tutti i marciapiedi con una nuova. Sarà sistemato anche il piazzale antistante la chiesa della Madonna dell’ Incoronata e infine verrà asfaltato l’intero tratto di via Roma e la strada che circonda la chiesa della Madonna dell’incoronata.

Ci scusiamo con la cittadinanza -ha concluso il sindaco Cirulli- se durante i lavori si dovessero creare dei disagi e nel caso segnalateli, cercheremo in collaborazione con l’impresa e il direttore dei lavori di risolverli”.